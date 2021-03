Por O Dia

Publicado 17/03/2021 09:32 | Atualizado 17/03/2021 10:29

Rio - Meses após o suposto crime de estupro, Anderson Leonardo, do grupo Molejo, e Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, conhecido como MC Maylon, irão se reencontrar na 33ª DP (Realengo) para acareação nesta quarta-feira (17), às 15h. Com isso, o delegado responsável pelo caso, Rodrigo Lopes, busca esclarecer se a relação sexual que os dois tiveram aconteceu de forma consensual ou forçada.

Por outro lado, Anderson confirma que teve relações com o rapaz, mas que 'tudo teria acontecido de forma foi consensual' e que desde então passou a ser chantageado pela mãe de MC Maylon. Caso o pagodeiro não arcasse com os custos de tratamentos médicos do MC, sua carreira seria prejudicada, afirmou o cantor. De acordo com ele, essa teria sido a primeira e única que teve relações com Maycon, que conhecia há oito meses.