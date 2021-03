Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Rio - O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, e Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, de 21 anos, conhecido como MC Maylon, ficarão frente a frente na próxima semana. A Polícia Civil marcou uma acareação para a próxima quarta-feira (17), com o objetivo de esclarecer as divergências entre os depoimentos. Maycon alega ter sido estuprado por Anderson, na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado . O suposto crime teria sido cometido dentro do quarto de um motel, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

A vítima explicou que não denunciou Anderson na época por vários motivos, dentre eles o fato de ter ficado com medo de retaliações, pois afirmou que o músico teria muito conhecimento em meio a criminosos. O jovem também contou que teve medo de noticiar no seu meio social e familiar, por ser visto como um oportunista e não acreditarem em sua narrativa.

No primeiro depoimento do MC, que durou cerca de cinco horas, a vítima, que estava acompanhada da mãe, diz que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, Anderson o teria o levado para um motel chamado Queen . Ele diz ainda que estranhou o fato de terem entrado no local e que teria ficado constrangido com a situação. Ainda de acordo com o rapaz, Anderson, ao perceber o suposto constrangimento, teria dito: "Calma, é uma reunião sigilosa que pode mudar a sua carreira".

No inicio de fevereiro, Anderson também prestou depoimento e confirmou que teve relação sexual com o funkeiro de maneira consentida e que, desde então, passou a ser chantageado pelo jovem e sua mãe, Jupira Nascimento. Segundo o pagodeiro, ele realmente foi ao motel acompanhado de MC Maycon em dezembro. Ele afirma que essa teria sido a primeira e única vez que ele teve relação sexual com o funkeiro, que já conhecia há cerca de oito meses.

"Aconteceu tudo de forma consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. Meu depoimento já foi dado aqui para todas as autoridades, onde serão apuradas todas as verdades. E a verdade é que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido de ambos os lados", afirmou o vocalista do Molejo.

O cantor também acredita que MC Maylon tenha criado expectativas de que eles teriam alguma relação mais séria. "Não teve nenhuma briga, mas, de repente, ele devia estar esperando mais da minha parte, eu ter algo mais sério com ele, que não aconteceu. Só tivemos uma atração, uma vontade de sair e saímos", declarou.



Ao começar a ser chantageado, o pagodeiro disse que pensou que Maycon iria apenas expor o caso que eles tiveram, mas acabou sendo surpreendido com a acusação de estupro.



"Eu estava sendo chantageado, mas aguentei calado. Depois falei 'se você acha que tem que colocar para a mídia, coloca', mas achei que ele fosse falar que a gente tinha um caso, do que aconteceu com a gente e pronto. Mas aí, ele levar essa acusação de estupro, falando de cueca com sangue e sêmen, nada disso. Sou uma pessoa que sei me relacionar, não sou nenhum menino e sei muito bem quando faço uma coisa forçada", disse.

Funcionários também prestaram depoimentos

Os funcionários do mote foram chamados à 33ª DP (Realengo) para prestarem depoimentos . De acordo com o gerente, o motel possui uma rotina de inspeção e que nenhuma anormalidade foi detectada e informada à gerência no dia, tais como aparelhos e objetos quebrados, falta de equipamentos ou mancha de sangue pela roupa de cama.

A camareira do local também contou que, ao fazer a conferência dos objetos do quarto usado por Anderson e Maycon, não foi encontrada nenhuma alteração no local. Ela ainda informou que se fosse encontrada mancha de sangue, mesmo que pequena, na roupa de cama e nas dependências do quarto, a informação seria lançada no relatório – o que não aconteceu. Questionada se gritos ou pedidos de socorro foram percebidos, a funcionária negou.