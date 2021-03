Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 13/03/2021 11:21 | Atualizado 13/03/2021 11:46

MC Maylon, que acusa Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, de estupro, declarou que retiraria a queixa contra o cantor, caso ele assumisse que cometeu o crime. Anderson nega a acusação: segundo ele, houve uma relação consensual entre os dois. Uma acareação está marcada para a próxima quarta-feira (17), em uma delegacia do Rio de Janeiro (RJ). Será a primeira vez que Anderson e Maylon ficarão frente a frente, desde a denúncia.

fotogaleria

Publicidade

"Meu sonho é que ele fale a verdade: ‘Errei, sim. Estuprei, sim’. Se ele dissesse isso, eu seria a pessoa mais feliz do mundo”, diz MC Maylon. “Vai ser difícil [a acareação]. Terei de olhar na cara do monstro que me estuprou, que me agrediu. Mas eu tenho força e Deus está comigo.”

Casamento solo

Publicidade

Cercado por "pessoas íntimas", MC Maylon dediciu realizar uma cerimônia para "casar consigo mesmo". Nas fotos que ele mesmo enviou ao iG, aparece vestido de noiva (e divulga os nomes dos responsáveis por roupa, buquê e maquiagem). O casamento só foi possível graças a permutas. “Não vou mentir, não tenho dinheiro nem para o proctologista. Só o salão onde aconteceu a festa custa mais de R$ 7 mil.”

No hotel -- onde fez o chamado dia da noiva e a lua-de-mel (também permuta) --, Maylon conta que não se sentiu bem mais de uma vez. "Estava na banheira e pedi para que todos saíssem. Na cerimônia, também lembrei do Anderson e disse a mim mesmo: ‘Onde quer que ele esteja, vai estar se mordendo, pois ele tinha se comprometido a me levar ao altar. E lá estava eu, fazendo tudo acontecer sem ele’.”

Depois do casamento, quando chegou à suíte, ele fala que o mal-estar voltou. "Lembrei de quando eu e Anderson fomos ao 'fatídico' motel. Entrei até em pânico. Passei a noite sozinho e, de manhã, fui à praia vestido de noiva para jogar rosas brancas no mar."

Tentando provar a virgindade

Para tentar provar que era virgem quando o estupro teria acontecido, Maylon conta que está procurando proctologistas (especialistas em doenças do intestino, reto e ânus). Ele afirma que tem feito uma série de exames e ultrassonografias para conseguir a prova. Por enquanto, nenhum médico atestou a virgindade.

Sem dinheiro, vende doces na rua

Como não pode marcar shows, por conta da pandemia da Covid-19, o MC fala que a vida financeira piorou muito após a polêmica com Anderson. “Minha situação está crítica. O Maylon é cantor, mas o Mayco [nome de batismo] coloca óculos escuros, boné e sai por aí vendendo doces. Camelô, mesmo, sabe?”

Maylon diz que é assediado nas ruas. Segundo ele, como ainda não pode remover a tatuagem que fez de Anderson (o desenho, que toma todo o antebraço direito de Maylon, é a cara do vocalista do Molejo), ele a cobre com tecido para evitar chamar atenção.

“Mesmo assim, sou reconhecido. Tem pessoa que se aproxima e fala: ‘Esse é o Maylon, MC, guerreiro. Mas tem gente que chega na maldade, mesmo. ‘Olha lá a ex-esposa do Anderson’. Eu tiro foto por que não consigo deixar de ser gentil, mas dá para sentir o deboche e a ironia.”

A acareação

Em entrevista ao iG, no dia 8 de fevereiro, os advogados de Anderson Leonardo e MC Maylon declararam ter interesse em protocolar uma ação indenizatória, assim que este inquérito for concluído. Para o advogado Ivo Peralta, responsável pela defesa de Anderson, Maylon está usando de sua “imaginação fantasiosa para conquistar fama a qualquer custo”. E com isso, segundo ele, estaria cometendo o crime de denunciação caluniosa.

Fêh Oliveira, advogada do MC, acredita que a declaração de Peralta nada mais é do que “uma tentativa leviana de deslegitimar a vítima".

Procurada, a assesoria de imprensa de Anderson declarou que ele não falará mais sobre o caso. Este link será atualizado caso o vocalista do Molejo decida falar com a reportagem do iG.