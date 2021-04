Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Além de não ter denunciado o crime à época por medo de retaliação, Maylon conta que os dois já viviam um relacionamento abusivo, marcado por crises de ciúmes. "O Anderson me botou de castigo porque teve um show em que eu dancei com um empresário. Quando você é namorado ou namorada dele, você não pode olhar para ninguém, você só pode olhar para ele. Você não pode nem sambar se ele não tiver tocando. Se um outro grupo tiver tocando, você não pode sambar. Só quando ele toca ou canta", explica o MC.

Os "castigos" citados por Maylon eram, na verdade, uma forma de distanciamento exigida por Anderson. "Ficamos de mal e eu não podia mais ir no show dele. Eu não podia ver ele e ele não vinha na minha casa. Da outra vez, mesmo assim, eu tentei ir no estúdio dele e um funcionário dele me expulsou de lá", conta Maylon.

Envolvimento religioso

Apesar de denunciar tanto o crime de estupro quanto as crises de ciúmes de Anderson, Maylon reforça que os dois viviam um relacionamento bonito. "Estou muito triste com o Anderson, era um amor tão lindo", comenta o MC, que dá detalhes de um suposto acordo feito entre os dois.

"Anderson e espírita e eu também. Ele fez uma promessa dentro do terreiro da minha mãe de Santo de que só ia me com** após o meu casamento. Só ia tirar minha virgindade após o meu casamento", explica Maylon.

Para Maylon, no entanto, a virgindade está relacionada apenas à passividade, no que diz respeito à relação anal. O MC confirma, portanto, que nesses oito meses de relacionamento, ele e Anderson já haviam tido relações sexuais, mas em que só ele era responsável pela penetração. "Eu só com** e ele amava. Sempre fui virgem e o ativo da relação. Mas um dia ele abusou de mim à força. Foi estupro. Eu tinha que falar a verdade, porque isso estava me fazendo mal", declara o cantor.

O MC ainda reforça que entende a gravidade da sua denúncia e quer que as pessoas entendam no que consiste o estupro. "Você pode ser marido e mulher, e mesmo assim é não 'ok'", desabafa Maylon, que espera que Anderson seja preso pelo crime denunciado.

Ivo Peralta, advogado de Anderson, negou todas as denúncias e histórias contadas pelo MC. "Obviamente que isso é mais uma história fantasiosa desse menino", disse.