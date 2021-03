Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 16:37

Terminou agora pouco, na tarde desta quarta-feira (17), a acareação realizada na 33ª DP, em Realengo, que deixou o cantor Anderson Leonardo cara a cara com Mc Maylon, que o acusou de estupro no mês passado. O delegado Rodrigo Lopes confrontou as partes sobre a relação sexual que eles tiveram em um motel de Sulacap, para saber se a mesma aconteceu de maneira consensual ou forçada.

Em seu primeiro depoimento, Anderson Leonardo afirmou ter sido alvo de uma armadilha e rebateu a acusação de estupro ao alegar que a ida dos dois ao motel foi combinada entre eles no dia 11 de dezembro do ano passado. “A relação aconteceu de maneira consensual”, disse o cantor aos investigadores. Ele também revelou que depois de dormirem juntos, Maylon continuou frequentando seus shows normalmente.