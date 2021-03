Mc Maylon se casa com ele mesmo e vai para lua de mel Reprodução/Instagram

Por iG

Publicado 12/03/2021 10:31 | Atualizado 12/03/2021 10:36



São Paulo - MC Maylon se casou com ele mesmo . O jovem, que acusa Anderson Leonardo de estupro , fez uma cerimônia de casamento e depois ainda aproveitou a lua de mel sozinho. Para o grande dia, o dançarino se vestiu de noiva e foi levado até o altar pela mãe, que também colocou a aliança no dedo dele. Ao final do evento, que contou apenas com pessoas próximas a Maylon, o rapaz foi sozinho para um hotel curtir a lua de mel.

Segundo Maylon, essa cerimônia de casamento foi para ele mostrar todo o amor próprio que tem. O MC também disse que ficou triste na lua de mel, por conta da suposta violência sexual que sofreu, mas preferiu não se deixar abalar. "Fui (sozinho) para dentro do quarto, olhei o vestido de noiva e eu quis chorar. Mas, não, joguei o buquê de flores para mim e falei: 'você conseguiu passar por essa etapa'. Isso ele (Anderson) não tirou de mim. Tem pessoas me julgando, mas percebi que tenho que ter amor próprio, gostar de mim, da minha pessoa, e me amar", disse em entrevista ao jornal Extra.

Maylon alega que era virgem quando teria sido estuprado pelo vocalista do Molejo. O jovem diz que tinha o sonho de casar virgem e que o cantor sabia desse desejo. "Só uma parte do que eu desejava foi realizado, porque eu queria ter me casado virgem. Mas isso não aconteceu. E era o Anderson que entraria no casamento comigo, para me levar até o meu futuro marido. Ele sabia que eu queria, mas acabou fazendo isso, me estuprando", diz.

Para a cerimônia de casamento, o MC usou dois vestidos de noiva. Ele explica que escolheu "um mais de princesa" e um mais justo ao corpo para simbolizar a transição da menina para a mulher. Maylon também diz que toda a cerimônia foi feita na permuta, pois ele não tem dinheiro para arcar com o evento.

"As duas coisas ficam na cabeça, casar e lembrar do que ele [Anderson] fez comigo. Mas isso é uma história de superação, a própria psicóloga falou que é uma coisa [o estupro] difícil de esquecer", conclui.