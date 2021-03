MC Maylon se casa no Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 14:27 | Atualizado 11/03/2021 14:29

Mc Maylon, que recentemente acusou de estupro o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, surpreendeu a todos ao compartilhar que fez uma festa de casamento em um salão de festas no Rio, para se casar sozinho. Mas esta coluna não pôde deixar de notar um fato curioso: 'o rapaz subiu sozinho ao altar para dizer 'sim' a si mesmo ainda com a tatuagem que fez em homenagem ao vocalista do Molejo.

Maylon usou um vestido de noiva sem mangas que deixou em evidência o rosto do artista que está tatuado em um de seus braços. Maylon chegou a dizer que iria retirar o desenho mas, pelo visto, isso ficou para depois.

Em sua acusação contra Anderson Leonardo, Maylon afirma ter sido estuprado pelo cantor em um motel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ele afirma que na ocasião era virgem e aguardava seu tão sonhado casamento para perder a virgindade. Anderson Leonardo, por sua vez, confirmou que manteve relação sexual com o rapaz em um motel, mas garantiu ter sido de fora consensual.