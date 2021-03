Anderson Leonardo após acareação na 33ª DP (Realengo) Luciano Belford / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 17/03/2021 18:09 | Atualizado 17/03/2021 18:15

Rio - Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, e o cantor e dançarino Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, estiveram, na tarde desta quarta-feira, por mais de duas horas na 33ª DP (Realengo), na Zona Oeste da cidade, para uma acareação do caso em que o Mc acusa Anderson de estupro. Pela primeira vez os dois ficaram frente a frente para esclarecer a relação sexual entre eles

"Infelizmente houve uma tentativa de desmerecer e desqualificar. O acusado usou o corpo dele (Maylon) para dizer que em razão do corpo dele ele não podia ser vítima de crime de estupro. O nome disso é 'body shame', que é você tentar usar o atributo físico da vítima pra desmerecer. Tive que interromper esse abuso em cima do meu cliente. Não estamos aqui para discutir o peso dele (Maylon). Se for discutir isso, o Anderson sim é um homem forte, tem mais força que o Maylon. É muito comum nesses crimes de estupro tentar desmerecer e culpar a vítima", afirmou a defesa do Mc.

MC Maylon na saída da delegacia que investiga o caso Luciano Belford / Agência O Dia

A advogada também ressaltou a questão da cultura do estupro. "O Anderson disse na acareação que foi indo pelas beiradas. Tanto se fala na cultura do estupro. As pessoas falam: vou botar só a cabecinha e coloca tudo, ou vou ficar só na portinha. Mas sempre que não houver consentimento, há um estupro".

Feh Oliveira disse ainda que está confiante. "Com certeza saímos daqui confiantes em razão da contundência e coerência dos fatos narrados pelo Maylon".

Na saída, Anderson disse poucas palavras. "Vocês vão saber de toda a verdade nos próximos dias, só isso que tenho a dizer".

Segundo o delegado Rodrigo Barros, a acareação foi tranquila e a investigação continua. Ele afirmou que MC Maylon e Anderson Leonardo ainda podem ser chamados para depor, caso haja necessidade.

"Cada um apresentou sua versão dos fatos e a investigação dará prosseguimento. Vamos juntar novas provas, as provas técnicas está sendo geradas. Agora, as partes indicarão pessoas para testemunharem. Não há prazo para conclusão do inquérito, mas estamos trabalhando e investigando. Se houver necessidade os dois poderão ser chamados para novos esclarecimentos".

Entenda o caso

O funkeiro e dançarino Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, o MC Maylon, de 21 anos, acusa Anderson Leonardo, vocalista da banda de pagode Molejo, de estupro. O crime teria acontecido na madrugada do dia 11 de dezembro do ano passado em um motel em Sulacap, zona oeste do Rio de Janeiro.

Segundo MC Maylon, Anderson Leonardo teria forçado o funkeiro a ter relações sexuais com ele. A ocorrência policial foi registrada na 33ª DP (Realengo). pagodeiro nega as acusações, admite que houve sexo com MC Maylon, mas “tudo consensual”.