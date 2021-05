Mari Gonzalez, Marsh e Jonas Reprodução

Publicado 17/05/2021 14:44 | Atualizado 17/05/2021 14:49

Rio - A ex-BBB Mari Gonzalez usou as redes sociais para lamentar a morte de seu cachorrinho Marsh. A influenciadora digital desmarcou os compromissos do dia e se mostrou muito abalada. Nos stories, Mari contou que Marsh foi atacado por um cão da raça Rottweiler durante um passeio e não resistiu.

"Queria que tivesse sido comigo, filho, mas só Deus sabe de todas as coisas. Você é pura luz, só nos trouxe alegria, o seu jeitinho único de cuidar da gente, o seu olhar de amor, tão especial", escreveu Mari sobre o cachorrinho.

No feed, a influenciadora postou uma sequência de fotos com o pet e escreveu mais uma homenagem. "Eu tô acabada porque você se foi, tá doendo tanto, só Deus pra me ajudar! Muitas coisas eu já entendo mas pra mim ainda é difícil aceitar a perda. Eu te amo muito filho, você me fez muito feliz, daria minha vida por você, obrigada por todos momentos, por ser meu melhor amigo e ter me acompanhado em toda essa caminhada. Nunca se esqueça do quanto eu te amo Marsh", disse.