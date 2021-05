Mônica Martelli, Thales Bretas e Juliana Amaral Reprodução/Instagram

Publicado 17/05/2021 18:00 | Atualizado 17/05/2021 18:08

Rio - Mônica Martelli completou 53 anos de idade, nesta segunda-feira (17), na companhia de amigos íntimos. Thales Bretas, viúvo do ator Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos por complicações da covid-19, se juntou à atriz no fim de semana e publicou uma homenagem emocionante nas redes sociais, parabenizando a amiga.

"Parabéns, Mônica, por esse dia tão especial!! Sua generosidade em receber nossa família nesse momento delicado só mostra mesmo como o PG [Paulo Gustavo] escolhia os amigos a dedo e por afinidade de valores", escreveu o dermatologista.

Thales seguiu elogiando a atriz: "Você é alegre, generosa, amorosa, amiga, divertida, genial, rápida, linda e irradia luz!!! O aniversário é seu mas você nos deu esse presente enorme de poder estar em sua companhia! Te Amo!! Que você seja ainda muito feliz, vc merece demais!"

Mônica viu a publicação e respondeu publicamente: "Meu amor estou emocionada. A vinda de vcs encheu meus dias de amor. Já estou com saudades de olhar e abraçar vocês. Te amo, estou aqui pra você sempre. Estamos juntos", escreveu nos comentários.

No clique compartilhado por Thales, o médico aparece com Mônica e Juliana Amaral, irmã de Paulo Gustavo que também foi convidada para passar alguns dias no interior de São Paulo. Heloísa Perissé acompanha o trio e também registrou seus parabéns à aniversariante no Instagram.

"Hoje é o dia dela e comemoramos juntas há 25 anos! Te amo amiga, que esses momentos se repitam pra sempre! Que possamos sempre ter tempo para os verdadeiros amigos, porque na hora que o coração machuca, nada como um ombro amigo! Tudo de melhor na sua vida meu amor!", escreveu Heloísa.