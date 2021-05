Gil do Vigor ganha 'sósia' nos Estados Unidos Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 11:00 | Atualizado 18/05/2021 11:10

Rio - Gilberto Nogueira, o Gil do Vigor, sem querer, ganhou um "sósia" nos Estados Unidos. Fãs do economista e ex-BBB elegeram Richie Floyd, que é um professor e candidato a vereador da Flórida, como sósia do brasileiro pela semelhança física entre os dois. E o melhor: o norte-americano entrou na brincadeira.

"Ok, os brasileiros do Twitter decidiram que eu pareço com um cara do 'Big Brother Brasil' e minhas menções acabaram de explodir", escreveu o norte-americano, em inglês, no Twitter. Em seguida, compreendendo melhor do assunto, ele divertiu os internautas e alterou o nome para "Richie do Vigor".

"Tchaki tcha! Espero que esteja correto", postou Richie, que também usa uma camisa rosa na foto de perfil da rede social, marca registrada do ex-BBB.