Robinson Shiba se recupera após acidente grave de moto Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 18:01

Rio - Robinson Shiba, um dos jurados do reality show "Shark Tank Brasil", emocionou a web ao fazer sua primeira postagem nas redes sociais depois de um grave acidente de moto, sofrido em fevereiro de 2019. Segundo a revista GQ, o fundador da rede China In Box deixou o Hospital Israelita Albert Einstein em março deste ano e está em casa desde então. Durante sua internação, o empresário chegou a ficar em coma e, agora, comemora a recuperação.

"Estou de volta!", diz a legenda da foto publicada no último domingo (16), em que o empreendedor aparece com os braços levantados em sinal de vitória, sentado em uma cadeira de rodas. Shiba ainda tem sequelas do acidente e segue fazendo os tratamentos necessários em casa.