Publicado 19/05/2021 08:14 | Atualizado 19/05/2021 11:05

São Paulo - Preta Gil lembrou os 32 anos da morte do irmão, Pedro Gil, nesta segunda-feira. A cantora compartilhou, no Instagram, uma foto com ele, que morreu em 1990, em um acidente de carro.

Na legenda do post, Preta falou sobre o processo de luto e mencionou a perda de pessoas próximas: Paulo Gustavo, que morreu por complicações da covid-19, e a avó dela. Dona Wangry morreu no mês passado, aos 96 anos, enquanto a cantora fazia um show no BBB21. A artista não chegou a revelar a causa da morte da avó."Hoje, 17 de maio, seria aniversário de 51 anos do meu saudoso irmão Pedro. Eu sempre tive uma dificuldade com esse dia, nesses últimos 32 anos sem ele aqui. Com a partida de minha avó e a perda brutal de Paulo Gustavo, eu revivi muito a morte de Pedro", iniciou ela na legenda do post."Ainda não é fácil, mas eu entendi que tenho que celebrar esse dia sim, ele está em mim de várias maneiras e a data do seu nascimento é importante lembrar, mesmo que doa. O luto é um processo muito difícil, não podemos subestimar a sua não vivência, a conta chega! Então, hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado irmão nessa existência. Te amo para sempre", finalizou.Nos comentários, artistas reagiram ao desabafo. "Querida, lembro dele com tanto amor e carinho", escreveu Regina Casé. "Meu abraço apertado em você", disse Fiorela Mattheis. "Te amo", publicou Ivete Sangalo.