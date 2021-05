Dani Russo Reporter 03

19/05/2021

Rio - A morte trágica de MC Kevin tem repercutido de forma intensa, principalmente entre os nomes do funk paulistano. Pelas redes sociais, Dani Russo, uma das maiores youtubers do país e principal referência do ritmo em São Paulo, fez um discurso em que alfinetava "certas amizades".

"Aprenda o quanto antes que nem todos são seus amigos, aprenda a diferenciar as pessoas que são seus amigos mesmo, que estão ali pra te levantar e não pra te afundar e os amigos de rolê, amigos de copo. Amigo de copo tem um monte, escolha bem quem você bota dentro da sua casa, quem sabe da sua vida, escolha bem as pessoas que estão perto de você. Tem muita gente que está perto de você e você nem sabe, está desejando o seu mal", disse a jovem nos stories do Instagram.