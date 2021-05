Rafaella Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 11:40

Rio - Rafaella Santos, irmã do jogador Neymar Jr, surpreendeu a web ao postar uma foto ousada no Instagram nesta semana. Com o mar no fundo, a influenciadora empinou o bumbum e exibiu o corpão para a câmera do fotógrafo enquanto curtia um dia de praia.

fotogaleria

Publicidade

Rafaella dispensou o uso de legenda na publicação e fechou a possibilidade de comentários dos seguidores, mas o registro fez sucesso e atingiu mais de 75 mil curtidas na rede social.