Gkay Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 16:55

Rio - Os quase 15 milhões de seguidores de Gkay vão ter que esperar mais um pouco para voltar a ver a humorista nos stories do Instagram. Após ter sido 'cancelada' pelo público por conta de viagens e repetidas aglomerações durante a pandemia, a humorista se pronunciou e disse que não está se sentindo bem.

"Gente, só vou voltar pros stories quando eu me sentir bem por enquanto me sinto um cocozinho industrializado então quando eu acordar bem eu volto", escreveu Gkay no Twitter. "Ultimamente só Deus e meu terapeuta pra me aguentar mesmo", desabafou a humorista que, até no feed tem deixado de postar.

Acostumada a produzir conteúdo quase que diariamente, Gkay fez sua última publicação no Instagram no dia 9 de maio, no dia Das Mães.

Confira as postagens:

gente só vou voltar pros stories quando eu me sentir bem por enquanto me sinto um cocozinho industrializado então quando eu acordar bem eu volto — GKAY (@gessicakayane) May 19, 2021

