Publicado 20/05/2021 08:34

Rio - Bruna Marquezine, de 25 anos, e Enzo Celulari, de 24, estão cada vez mais em sintonia. Os dois fizeram uma aula de yoga juntinhos na noite desta quarta-feira. As imagens foram divulgadas no Instagram pelo professor do casal, Brahmananda.

Nas imagens, Bruna e Enzo fazem algumas posturas de yoga em completa sintonia e mostram todo seu equilíbrio. A atriz e o filho de Claudia Raia adoram se exercitar juntos. Eles também já foram flagrados várias vezes fazendo trilhas e também pegando pesado no treino na academia.