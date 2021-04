Isis Valverde Reprodução do Instaram

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 17:14

Isis Valverde surpreendeu seus seguidores do Instagram ao mostrar toda sua habilidade e flexibilidade na yoga, nesta quarta-feira. A atriz, de 34 anos, impressionou ao compartilhar o momento toda concentrada enquanto pratica as posições em meio à natureza. "O mais legal da yoga", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores não perderam tempo e brincaram com a situação, além de encher a atriz de elogios. "Égua",escreveu Fafá de Belém. "Me quebrei só de olhar", "Chocada em cristo", "Maravilhosa", "Linda demais", "Inspiração", foram alguns dos comentários deixados no post.