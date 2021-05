Becca Pires Reprodução

20/05/2021

Rio - Com mais de 600 mil seguidores no Instagram e 350 mil no Twitter, a influenciadora digital Becca Pires tem grande audiência em suas postagens. Mas a modelo, conhecida por seus ensaios sensuais divulgados em sites para maiores de idade, foi criticada por usar seu poder de influência de forma duvidosa.

Infectada pela covid-19, Becca teve a ideia de listar os pontos positivos da doença. Pelo seu Twitter, a jovem elencou quatro vantagens. "Não sei se tô fedida porque não sinto cheiro, economizo desodorante. 15 dias sem precisar usar calcinha. Posso procrastinar sem peso na consciência. Dormir o dia inteiro", escreveu.

Pouco tempo depois, os próprios fãs da influenciadora questionaram a brincadeira sobre a doença que já matou mais de 440 mil pessoas no país. Pouco tempo depois, Becca voltou às redes sociais, mas com um pedido de desculpas.

"Desculpa gente. Viajei, não fiz na intenção de debochar de nada, fui sem noção, escrota e errada. Peço desculpas a todos que ofendi, realmente nunca me passou pela cabeça soar como algo debochado. Isso é algo muito sério e eu fui super infeliz com minhas palavras. Quis levar na esportiva a minha situação atual e não tive empatia e nem parei pra me colocar no lugar de tantas pessoas que perderam entes queridos com esse vírus. Realmente fui muito escrot*! nem tenho o que me defender, só pedir perdão", escreveu.

Confira as postagens:

