Marido de Sasha Meneghel sobre polêmica de MC Kevin: 'Modelo é modelo e prostituta é prostituta' Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 10:25 | Atualizado 21/05/2021 13:28

Rio - João Figueiredo, recém casado com Sasha Meneghel, disparou um comentário no Twitter, nesta quinta-feira, envolvendo o caso do MC Kevin, que morreu após cair do quintar de um hotel no Rio de Janeiro. Na publicação, ele criticou o uso da palavra 'modelo' como referência às garotas de programa.

fotogaleria

Publicidade

"Modelo é modelo, prostituta é prostituta. São duas coisas completamente diferentes", escreveu João no Twitter. Após receber críticas, ele se justificou e falou sobre o trabalho da filha de Xuxa.

"Minha esposa é modelo, acompanho de perto a profissão, além de conhecer outras mulheres e homens modelos e sei que isso prejudica a forma como as pessoas enxergam o trabalho deles", afirmou.

Publicidade

Até tu falando disso? — Thaís Sant'Anna (@ThataSantanna) May 20, 2021

Publicidade