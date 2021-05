Maisa Silva completa 19 anos, neste sábado (22) Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 10:04

Rio - Maisa Silva completou 19 anos de idade, neste sábado (22)! Para comemorar a data especial, a apresentadora e empresária compartilhou, no Instagram, um ensaio fotográfico em que abusa da cor vermelha para os cliques feitos por Pedro Pinho.

Calçando sandálias da grife Louboutin, famosa pela sola vermelha, Maísa ainda combinou vestido, batom e acessórios com a cor tema do ensaio. Para as fotos, a empresária também usou uma tiara, no estilo princesa, além de prender balões festivos no cabelo.

Antes de divulgar as fotos oficiais, a atriz publicou um vídeo com filtro preto e branco para dar um "spoiler" do que viria depois. Maísa ainda perguntou se os fãs conseguiam adivinhar a cor do look escolhido para o ensaio. Em seguida, a apresentadora postou o resultado final do feed, arrancando suspiros dos seguidores com sua beleza.

Recentemente, a atriz compartilhou um vídeo de sua primeira aparição na televisão, quando tinha 3 anos de idade, no programa de Raul Gil, na RecordTV. Desde então, Maísa já apresentou atrações infantis e atuou em projetos que vão da novela "Carrossel" ao filme "Pai em Dobro", produzido pela Netflix