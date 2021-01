Maisa como Vicenza em 'Pai em Dobro' SUZANNA TIERIE/NETFLIX

Por Nathalia Duarte

Publicado 15/01/2021 08:00

No primeiro trabalho de Maisa Silva na Netflix, a atriz e apresentadora de 18 anos interpreta Vicenza em “Pai em Dobro”. O filme, que estreia hoje na plataforma, tem como cenário Santa Tereza, no Rio de Janeiro. E, com muita música, sensibilidade, humor e carnaval, trata a questão da descoberta da paternidade, e todo o caminho percorrido pela personagem para ir atrás do seu pai biológico.

“A Vicenza é uma pessoa muito completa. Ao mesmo tempo em que ela demonstra uma maturidade que os pais não esperam, ela também tem um olhar de criança, inocente. Ela tem esses contrapontos que não deixam a história maçante e tornam ela uma personagem completa. Ela não é só o esteriótipo de hippie", explica Maisa.

Ao completar 18 anos, Vicenza descobre uma foto da mãe Raion (Laila Zaid) com Paco (Eduardo Moscovis) em um Carnaval em Santa Tereza, em 2002. Determinada que Paco poderia ser seu pai, a jovem decide aproveitar uma viagem da mãe à Índia e fugir da comunidade hippie em que vive para ir à cidade grande. No Rio, Vicenza chega ao ateliê de Paco e fala sobre a possibilidade da paternidade.

Vivendo com o "novo" pai, a menina descobre outra foto da mãe no mesmo Carnaval, dessa vez com Giovani (Marcelo Médici) e decide ir atrás dele também. Agora com dois pais, Vicenza tem que lidar com um novo amor que nasce entre os três personagens. "O 'Pai em Dobro' propõe, de uma forma leve, várias discussões, reflexões, sobre a questão de assumir a paternidade, que algo que a nossa sociedade vive muito. Não é o caso da Vicenza, porque ela é bem acolhida, mas ela tem o direito a saber quem é o pai. Quantos jovens crescem sem ter a possibilidade de descobrir isso?", pontua Edu.

O filme estreia hoje em mais de 180 países pela Netflix. Para a protagonista, é uma oportunidade de pessoas lá de fora terem a possibilidade de descobrir um novo Rio de Janeiro, nem sempre mostrado. "A expectativa sempre é alta porque foi um trabalho muito afetuoso. Em relação ao consumidor de fora, pode ser muito interessante assistir a essa história e conhecer um Rio, um Carnaval que é mais raiz, menor, mas igualmente divertido", explica Maisa. "Eu adoro ser transportado para outros lugares quando estou assistindo um filme ou série lá de fora. É cultura, figurino, o modo que as pessoas interagem, e eu acho que a gente tá apresentando uma coisa muito bacana do Brasil com essas particularidades", completa Marcelo.

Processo contrário

Com o roteiro escrito por Thalita Rebouças, que também faz uma ponta no elenco, o filme teve o caminho inverso do que a escritora está acostumada. Em "É Fada", 2016, "Fala Sério, Mãe", 2017, "Tudo por um Popstar", 2018, e "Ela Disse, Ele Disse", Thalita teve que transformar os livros que já eram um sucesso em um roteiro de filme. Agora, em "Pai em Dobro", a escritora primeiro produziu o roteiro e, depois, escreveu o livro. O que, para ela, foi um presente dos 20 anos de carreira.

"Foi a primeira ideia que nasceu filme na minha cabeça. Veio uma cena com o Edu na cabeça com uma filha, e falei: 'Du o que você acha da gente brincar com isso de paizão?'. Ele topou na hora. Um dia, falando com a Maisa, eu mandei a ideia pra ela, e ela super curtiu, também. Foi muito bacana participar de todo o momento do filme, desde escolha de figurino, elenco, até a montagem. Transformar o filme em livro foi muito divertido. É muito mais bacana fazer isso que o contrário. Porque para fazer um livro caber em um filme, eu teria que cortar muita coisa. Foi muito legal viver esse processo nos meus 20 anos de carreira. Foi muito especial o projeto todo", explica Thalita.