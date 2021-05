MC Kevin Redes Sociais

Publicado 22/05/2021 14:01 | Atualizado 22/05/2021 15:07

Rio - O coach de MC Kevin, que morreu no domingo (16) ao cair do 5º andar de um prédio, se manifestou sobre o ocorrido e disse que o cantor não faria aquilo voluntariamente, apensas se fosse "incentivado a isso". Angelo Canuto gravou um vídeo afirmando que "estão assassinando a reputação" do artista.

"Não matem ele novamente. Tenham consciência. Estão assassinando a reputação do MC Kevin, dizendo ou insinuando, que a causa que o levou à morte foi o uso de qualquer substância. Não queiram maquiar a verdade, não desviem o foco da realidade. Kevin jamais se mataría. Não pulou voluntariamente, não fugiria da noiva", disse Canuto.

Muitas pessoas especulam que Kevin estaria traindo a esposa, a advogada Deolane Bezerra, e que pulou da sacada do quarto para não ser flagrado.

"Vejo algumas matérias falando sobre envolvimento com drogas assassinando a reputação do Kevin. É uma tremenda covardia qualquer pessoa querer justificar o que aconteceu com o Kevin com sua opção de vida quanto a beber ou usar qualquer substância", disse o coach, que disse ter ajudado a família do MC na liberação do corpo do cantor.

"Kevin nunca perdeu o juízo, mesmo estando com qualquer substância e há quatro dias sem dormir, ele fumando e bebendo, Kevin tinha lucidez. Kevin nunca colocaria fim na sua vida", afirmou Canuto.

Por fim, ele voltou a afirmar que Kevin não teria medo de enfrentar sua esposa. "Ele não teria medo de enfrentar sua esposa em qualquer circunstância que fosse, ele não fugiria dela. Não se jogaria, não se debruçaria (na varanda) para fugir dela, a menos que fosse incentivado, que alguém dissesse 'dá para fazer'. Mas ele propriamente se jogar, fugir, não...".