Rio - Parecia impossível, mas Bianca Andrade, a Boca Rosa, está ainda mais bonita. À espera de Baby Cris, seu primeiro filho, a influenciadora vem esbanjando com orgulho a barriga de gravidez. Casada com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, Bianca já vinha desejando a gravidez há uns anos e agora não faz questão nenhuma de esconder a ansiedade pela chegada do bebê.

"Um anjo do céu. Que me escolheu. Serei o seu porto. Guardiã da pureza. Que é pra eu cuidar. Que é pra eu amar...", escreveu a influenciadora na legenda da foto que postou nesta sexta-feira.

Nos comentários, não faltaram elogios de fãs e amigos famosos. "Foto mais lindaaaaa!!", escreveu a também ex-BBB Thaís Braz. "Você tá tão iluminada", disse Hariany.

