Rio - William Bonner compartilhou um momento especial com seus seguidores, nesta segunda-feira (24). O âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, iniciou uma live no Instagram para mostrar o momento em que reencontra Glória Maria. Imunizada com as duas doses da vacina contra a covid-19 , a apresentadora do "Globo Repórter" visitou ao estúdio da emissora e elogiou o novo visual do colega.

"Eu estava na sala fazendo uma reunião com a Ana Paula e Cristiana Souza Cruz e a gente estava combinando como seria o Instagram novo que vai chegar aí, que é segredo, mas tocou meu telefone e disseram que tem uma colega aqui fora me esperando, eu já sei quem é", disse Bonner, antes de mostrar Glória.

A jornalista cumprimentou o colega e expressou sua felicidade em rever Bonner. "A maior alegria da minha vida agora é ta aqui com você, vacinada duas vezes", afirmou. Em seguida, Glória faz questão de elogiar o visual de Bonner, que surpreendeu o público na semana passada

"Graças a Deus que eu estou ao vivo porque eu queria dizer uma coisa. Você apareceu segunda-feira no Jornal Nacional de barba, que gato, que poder", comentou a apresentadora.

Renata Vasconcellos, que divide a bancada do "JN" com Bonner, também apareceu no reencontro e Glória Maria fez questão de se declarar para a dupla. "Meus ídolos, meus heróis, as pessoas mais corretas e maravilhosas que eu conheço da vida, e são meus amigos. Eu estou feliz demais", disse a jornalista. "Exagerada", respondeu Bonner, de forma brincalhona.

Uma segunda-feira dessas! Vacinada contra a Covid, Glória Maria fez uma visita mais que especial à redação do #JN. pic.twitter.com/CDbtktxqCz — Jornal Nacional (@jornalnacional) May 24, 2021