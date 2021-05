Glória Maria de volta aos Estúdios Globo Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 18:01

Glória Maria retornou aos Estúdios Globo, nesta segunda-feira (24), após receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. A volta da apresentadora do 'Globo Repórter' movimentou a redação de jornalismo da emissora. Alguns funcionários tiraram fotos com a jornalista e compartilharam nas redes sociais. Pela manhã, Glória Maria usou as redes sociais para comunicar que já havia recebido a segunda dose da imunização.

"Vacinada. Duas doses. Prazo de imunização cumprido. Não tem como descrever a felicidade. Bem, esperei para postar para ver se alguém tinha conseguido me fotografar vacinando. Até ofereci um prêmio, lembra? Já que ninguém conseguiu, o prêmio é meu", brincou a jornalista.



Glória Maria também celebrou o fato de poder voltar ao estúdio depois de uma pausa de dois anos, por conta das medidas de distanciamento e de um câncer que enfrentou. "Poder voltar a gravar no estúdio onde não entro há quase dois anos. O tratamento ainda continua por um tempinho, mas só de manutenção. Totalmente recuperada", escreveu a apresentadora.