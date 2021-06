Chay Suede e Agostinho Carrara - Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 11:48

Rio - Chay Suede sempre surpreende seus seguidores com um estilo muito original. Com peças de roupa pouco comuns, o ator posa para ensaios e mostra o resultado nas redes sociais. Nesta segunda-feira, no entanto, ao postar fotos com uma roupa colorida, Chay foi perguntado sobre quem era sua inspiração.

A surpresa veio na resposta: Agostinho Carrara, personagem de Pedro Cardoso em 'A Grande Família', que sempre abusou de estampas e roupas coloridas.