Ícaro Silva na capa do CD de 'Malhação'Reprodução

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 15:30

Rio - Conhecido nacionalmente por seu papel como o Rafa em 'Malhação', entre 2004 e 2007, Ícaro Silva resgatou fotos das capa de um CD com a trilha sonora da novela. Ele era o protagonista do ensaio e, ao divulgar as imagens de recordação nas redes sociais, aproveitou para fazer um desabafo como se conversasse com a versão mais jovem dele mesmo.

No texto, Ícaro falou sobre racismo e a forma como era visto no final da adolescência: "Eu fico olhando pra esse gatinho de 16 anos, todo descolado, feminino e estiloso e me pergunto como a história dele era ser “o pega ninguém” da galera por 4 anos. Aí eu lembro que negar a afetividade aos jovens pretos é uma prática comum dos autores e obras brasileiras e digo pra ele ter paciência. Moleque, tu não tá entendendo o homem que tu virou", escreveu o ator em relato emocionante.

