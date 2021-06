Luísa Mell - Reprodução Instagram

Luísa Mell Reprodução Instagram

Por IG - Pet

Publicado 16/06/2021 16:56

Rio - Nesta quarta-feira (16), o nome de Luisa Mell foi parar nos destaques do Twitter devido a uma acusação de roubo de uma cadela da raça Borzoi, em um canil clandestino, pertencente a Gabriela Setorio Bueno de Camargo.

fotogaleria

Publicidade

Procurada pelo Canal do Pet, a ativista disse estar tomando as medidas cabíveis com seus advogados e que irá processar todos os envolvidos nas acusações. Além das acusações, envolvendo maus-tratos, Gabriela Setorio estaria envolvida em outros processos.

Em nota oficial à imprensa,

Publicidade

Sobre as falsas acusações de “roubo de uma Borzoi” que circulam nas redes sociais: trata-se ação penal contra Gabriela Sertorio Bueno de Camargo, onde mais de 140 cães, incluindo uma cadela da raça Borzoi foram apreendidos pela polícia em cumprimento a uma ordem judicial de busca e apreensão no canil da Gabriela Bueno, depois de denúncias de criação irregular de cães e tráfico de drogas. A Borzoi estava há dias, sozinha, em um quarto escuro e sem janela quando a polícia chegou. Quem determinou quais cães seriam apreendidos foram as autoridades públicas, tendo o Instituto Luisa Mell apenas cumprido determinações das autoridades policiais.

A justiça tentou por mais de um ano encontrar Gabriela Bueno para que se defender nos autos da ação penal (processo 1510414-41.2018.8.26.0587) que reponde por tráfico de drogas, maus-tratos de mais de 140 animais, exercício irregular da profissão de médico veterinário, pois no local que não era uma clínica veterinária, foram encontradas cadelas suturadas com linha de pesca, anestésicos e tesouras cirúrgicas, além de foto da Gabriela que não é veterinária em uma cesárea. Sem sucesso depois de mais de um ano na tentativa de encontrá-la, a juíza entendeu que ela sabia da ação e a deu como citada esse mês.

Publicidade

Gabriela vem há meses perseguindo as autoridades policiais e as pessoas do Instituto Luisa Mell. Já foi condenada liminarmente a manter distância e na semana passada, condenada a remover das redes sociais diversas acusações caluniosas, como a que uma Borzoi teria sido roubada, mas ainda não foi localizada pelo oficial de justiça.

A responsável pelo canil tentou ainda uma liminar em um habeas corpus na justiça em maio deste ano, pedido que foi negado pelo Tribunal de justiça de São Paulo que, após analisar liminarmente o processo, entendeu manter a ação penal contra ela.

Publicidade

O Instituto Luisa Mell sempre esteve à disposição das autoridades policiais e está tomando todas as medidas judiciais contra as pessoas que vem espalhando acusações mentirosas e criminosas contra nós, incluindo a própria ré, Gabriela Sertorio Bueno de Camargo.