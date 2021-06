O vídeo já recebeu mais de 3 milhões de curtidas - Reprodução/Instagram/socalbostons

Publicado 02/06/2021 17:24 | Atualizado 02/06/2021 17:56

Um vídeo bastante curioso, compartilhado pelo usuário do TikTok Kyle Gibbons, mostra o cãozinho Dinário, um Boston terrier, usando o banheiro de uma forma bem curiosa.

Nos comentários, as pessoas se surpreenderam com as habilidades do pequeno e questionaram como o ele teria sido adestrado. "Um cachorro não pode ter um momento de privacidade?", brincou um dos seguidores.

No vídeo, o tutor abre a porta do banheiro enquanto o cachorro está se aliviando, e quando Kyle o pergunta “O que você está fazendo?”, a resposta vocês podem conferir no vídeo, que já teve mais de três milhões de curtidas e mais de 30 milhões de visualizações:

Só faltou saber se ele fecha a tampa do vaso após o uso, mas ainda assim se mostrou um cachorro bastante educado. Ou quase...