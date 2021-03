Sem álcool e com sabor e aroma de carne ou frango Reprodução/Instagram/brownitzu

Por IG - Pet

Publicado 14/03/2021 12:45

Que uma boa cervejinha é motivo de celebração entre os humanos não é novidade, mas você sabia que é possível de beber com o seu melhor de quatro patas? Quando se trata de comemoração ninguém pode ficar de fora. Então, para que todos possam celebrar e se refrescar com uma boa cerveja, uma empresa focada em humanizar os animais com produtos criativos, traz ao mercado uma cerveja que é exclusiva para os cães.

A produção da bebida é parecida com a da cerveja feita para os tutores, porém sem passar pelo processo de fermentação. Sua base conta com água, malte da cevada e o aromatizante que dá o sabor, o produto não faz mal para a saúde do pet, além de ajudar a hidratar e melhorar o funcionamento dos rins, não contém CO². Não há problema em deixar o seu cãozinho aproveitar a vontade, apenas tenha em mente que o consumo em excesso pode trazer alguns quilinhos a mais para o cachorro.

Com 355 ml, a garrafa long neck pode ser encontrada em diversos pet shops, nos sabores de carne e frango, por um preço médio de R$ 12,50. A bebida é servida em temperatura ambiente e não deve substituir a alimentação do animal, por possuir uma quantidade alta de carboidratos.

A cerveja pode ser servida para todos os portes de cães, sem restrição de porte. Não há mais desculpa para deixar o seu melhor amigo de fora quando for tomar aquela cervejinha de domingo!

“A nossa missão é contribuir para a humanização dos animais, mas com produtos de qualidade, seguros e criativos, contribuindo para atividades lúdicas entre tutores e pets. No ano passado, por conta do isolamento social, muitos tiveram a oportunidade de passar mais tempo com seus animais, estreitando o laço de afeto. A cerveja para cães é um meio divertido do tutor retribuir ao animal o amor e companhia”, comenta Lucas Marques, proprietário da empresa.