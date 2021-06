Bussunda - Reprodução

Publicado 17/06/2021 12:16 | Atualizado 17/06/2021 12:17

Rio - A morte de Cláudio Besserman Vianna, conhecido como Bussunda, competa 15 anos nesta quinta-feira (17). Nesta data, o humorista ganha uma série documental do Globoplay em sua homenagem, que conta a trajetória do comediante e fala dos principais trabalhos dele, como o programa "Casseta & Planeta".

Bussunda morreu aos 43 anos vítima de um ataque cardíaco. Ele estava na Alemanha cobrindo a Copa do Mundo para o "Casseta & Planeta" junto de outros humoristas e a morte causou comoção nacional. Além de colegas de trabalho como Hélio de la Peña e Maria Paula, personalidades como o então presidente Lula e os jogadores Kaká e Cafu lamentaram a perda.

O humorista é muito lembrado por ser um dos criadores do "Casseta & Planeta", programa do qual esteve à frente por mais de uma década. Ele também era conhecido por fazer imitações de famosos como Lula e o jogador Ronaldo Fenômeno.

A série do "Globoplay" se chama "Meu Amigo Bussunda" e cota a história do comediante em quatro episódios. O roteiro segue uma ordem cronológica e vão da infância de Bussunda aos trabalhos na Globo, passando pela origem do apelido pelo qual ele era chamado. A obra também conta com entrevistas de amigos e familiares do humorista, falando sobre ele e o legado que deixou para o humor brasileiro.