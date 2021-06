Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos na final de 2019 - Reprodução

Thais Fersoza, Michel Teló e os filhos na final de 2019Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:35 | Atualizado 17/06/2021 15:39

Thais Fersoza abriu a caixinha de perguntas para responder a curiosidades dos seguidores nesta quinta-feira. Um fã questionou se a apresentadora e Michel Teló pretendem aumentar a família. O casal já tem Melinda, de 4 anos de idade, e Teodoro, de 3 anos.

"Até queríamos mais, falamos sobre isso, mas estamos tão felizes com nossos dois. Eles estão em outra fase, em outro momento... Teríamos que começar de novo. De coração, a gente até queria, mas acho que não vai rolar", disse Thais.



Recentemente, Thais Fersoza revelou que sofria com diástase abdominal, condição que provoca o afastamento dos músculos do abdômen e que geralmente acontece durante a gravidez. A atriz falou sobre o caso em seu canal do YouTube, explicando que a cirurgia ocorreu em 2018. "Tive diástase abdominal, foi muito séria e me incomodava muito. Eu sentia dores e quase não podia fazer exercício físico. Conforme eu fazia abdominal, que eu ia para frente, ele ia abrindo e cada vez mais ia abrindo. Foi muito ruim para mim. No meu caso, eu precisei fazer cirurgia. Fiz a cirurgia no início de 2018. Foi muito importante para mim, mesmo", contou.