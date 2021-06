Camilla de Lucas - Reprodução/Instagram

Camilla de LucasReprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:30 | Atualizado 21/06/2021 17:32

Camilla de Lucas foi às redes sociais comentar o aumento da tarifa de trem no Rio. No Instagram, a influencer, que é natural de Nova Iguaçu, na Baixada, criticou o reajuste.



fotogaleria

Publicidade

Na publicação, a ex-BBB relembrou que, até ano passado, usava o transporte público. "Eu não vi se teve reajuste na passagem do trem, porque até ano passado eu tava andando de trem, gente. Joguei aqui no Google agora para ver a passagem de trem no Rio e vai para R$ 5,90 em julho. R$ 5,90!", disse.



"Sei muito bem como é o trem do Rio de Janeiro. A janela toda quebrada e sem falar que não tem nem espaço direito. Aumenta o preço do trem e não bota mais trem para circular. Fica todo mundo espremido. Meu amor, quando eu ia para a casa do Matheus e pegava o trem ramal Japeri, descia em Deodoro, e de Deodoro para Santa Cruz, você entra no trem 5h da tarde e é espremido. O povo te empurra para entrar. Quando você entra, não tem lugar para sentar. E todo mundo com o braço pro alto. Se voce tira o pé do chão, não coloca mais. E paga R$ 5,90 para ir assim", contou Camilla.