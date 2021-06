Anitta conversou com a Billboard sobre a expansão de sua carreira internacional - Reprodução

Publicado 22/06/2021 17:24

Rio - Depois de ser nomeada a nova integrante do conselho administrativo do Nubank, Anitta participará da sua primeira reunião da empresa nesta quarta (23), em Miami (EUA). Em suas redes sociais, a cantora revelou que estudou economia para entrar como conselheira do banco digital.



Junto dela estarão Anita Sands, ex-diretora do banco suíço UBS e professora da universidade de ​Princeton, e Jacqueline Reses, ex-presidente da fintech Square e atual presidente do conselho consultivo econômico do Fed (Banco Central Estadunidense).

Dentre suas responsabilidades, estão reuniões trimestrais com a diretoria para tomar decisões estratégicas sobre o futuro do negócio. Em seus stories do Instagram, a artista revelou:

“Fiquei conversando com a minha equipe por muito tempo e eles ficaram tentando me convencer, dizendo que eu sou capaz. Eu também tenho esse lado. Ninguém sabe, mas eu nunca acho que vou ser capaz. Falei: ‘ok’, mas antes de saber se ia aceitar ou não, quero fazer aulas de economia. Como sempre, né? Eu não consigo, se vou fazer algum negócio… não é só ser garota propaganda. É estar ali nessas reuniões com um monte de gente inteligente do mercado financeiro, e eu não entendia… achava que não entendia nada. Mas depois que fiz as aulas, vi que entendia”.