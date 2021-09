Influenciadora fez série de fotos comemorativas - Reprodução

Influenciadora fez série de fotos comemorativas Reprodução

Publicado 08/09/2021 14:43

Rio - A influenciadora Thaynara OG fez questão de dividir com os seguidores o amor por sua cidade, São Luiz, no Maranhão, que completa 409 anos nesta quarta-feira (8).

fotogaleria

A influenciadora que ficou conhecida pelo sucesso na plataforma Snapchat, fez uma série de fotos nos pontos turísticos de sua cidade, enquanto arrasava em roupas de gala. "Dia 8 de setembro: Parabéns, São Luís! São 409 anos e esse ano resolvi te homenagear usando a tua beleza como cenário e o teu título de Atenas brasileira como inspiração. Gonçalves Dias é um dos maiores expoentes da literatura maranhense e sempre soube que seus versos chegam para cada um de forma única. E foi lembrando da estrofe: 'Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá' que senti a tradução do que sinto por essa cidade. Sei que a vida foi muito boa comigo e me proporcionou conhecer várias partes do mundo (e quero muito mais), porém eu posso até ganhar o mundo, mas é pra cá que eu sempre volto", se declarou.



As imagens arrancaram elogios de diversos famosos. "Você está linda demais", disse a ex-BBB Ana Clara. "É uma deusa mesmo essa minha flor de mandacaru", se derreteu Fabiana Karla.

Verificado