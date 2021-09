Alexandre Nero - Globo / Reginaldo Teixeira

Alexandre Nero

Publicado 08/09/2021 15:01 | Atualizado 08/09/2021 15:01

Rio - Alexandre Nero, de 51 anos, não está nada feliz com seus seguidores. Nesta quarta-feira (08), o ator da Globo - que está imunizado contra Covid-19 - desabafou sobre pessoas que foram às manifestações de 7 de setembro, mesmo sem concordar 100% com o viés político dos atos. "Tenho recebido mensagens de pessoas que aparentemente bem intencionadas me dizem que são contra a intervenção militar e a saída dos juízes do STF, e que só estavam na manifestação pela 'liberdade de expressão'. Qual liberdade? A do Roberto Jefferson ameaçar juízes e cidadãos?", iniciou ele.

"Ok, quero crer na 'inocência' de vocês, então me reservo ao direito de alertá-los aqui. Atenção: vocês foram usados como massa de manobra por um tirano [Bolsonaro] querendo dar golpe no país a todo custo. A 'tia do zap' há muito não é mais uma 'senhorinha fazendo fofoca'. São profissionais gabaritados de comunicação para te manipular e enganar qualquer tipo de pessoa. Fiquem espertos. Por hoje, chega. Agora vou ter que fazer algo que o Bolsonaro nunca fez na vida. Trabalhar", alfinetou o ator, encerrando o comunicado.

Foram realizadas na terça-feira (07), em diversas regiões do país, manifestações contra e a favor o presidente Jair Bolsonaro [sem partido]. Infladas pela presença do chefe de estado em Brasília e São Paulo, os atos contaram com centenas de milhares de pessoas. Nas redes sociais, alguns artistas aproveitaram o momento para se manifestar contra o atual presidente. Vera Holtz, Samantha Schmütz, Milton Nascimento, Bruno Gagliasso e Marcelo Serrado foram alguns dos que se pronunciaram contra Bolsonaro. Já Latino, Regina Duarte e Sérgio Reis demonstraram apoio ao presidente, comemorando as manifestações.