Agatha Moreira, Romulo Estrela e Camila Queiroz nos bastidores de 'Verdades Secretas 2' Reprodução/Instagram

Publicado 08/09/2021 15:07

Rio - As cenas quentes fizeram bastante sucesso em "Verdades Secretas" e essa característica deve continuar igual na continuação da novela de Walcyr Carrasco. Amora Mautner, diretora artística do projeto, contratou até uma ajuda profissional para ajudar os atores.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, parte do elenco vai ter aula com uma stripper, que os auxiliará com algumas cenas mais sensuais. "Verdades Secretas 2" ainda não tem uma data de estreia fechada, mas a expectativa é que entre no Globoplay no próximo mês, mas as gravações vão até o final do ano.

A protagonista da trama, Angel (Camila Queiroz), segue fazendo a temperatura subir. Ela vai viver até cenas de sexo masoquista com Percy, personagem de Gabriel Braga Nunes, e terá mais momentos quentes com Romulo Estrela.

Já o ator Rodrigo Pandolfo entra na tama como par do personagem de João Vitor Silva e eles também estarão em trechos sensuais. Por sua vez, Bruno Montaleone vive um rapaz que se prostitui e atende homens e mulheres.