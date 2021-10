Luisa Sonza diz que está solteira e que enjoa de suas próprias músicas - Reprodução

Luisa Sonza diz que está solteira e que enjoa de suas próprias músicasReprodução

Publicado 06/10/2021 13:28

Rio - Luisa Sonza abriu uma caixa de perguntas para interagir com seus seguidores no Instagram, na noite desta terça-feira. No bate-papo, a cantora de 23 anos acabou revelando que está "solteira" e que enjoa de suas músicas.

"Está solteira?", perguntou uma pessoa. "Sim", respondeu apenas Luisa. "Você enjoa das suas próprias músicas?", questionou outro fã. "Pra caramba", disse a cantora. Uma pessoa também perguntou se Luisa imaginou que chegaria onde chegou e ela disse que "sim".

Luisa Sonza terminou seu relacionamento com Vitão em agosto deste ano. Na ocasião, ela disse que os ataques dos fãs contribuíram para o término. "Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim", disse a cantora a Hugo Gloss.