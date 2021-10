Giovanna Ewbank está em Salvador, na Bahia - Reprodução Internet

Giovanna Ewbank está em Salvador, na BahiaReprodução Internet

Publicado 06/10/2021 13:45

Rio - Giovanna Ewbank está de volta ao Brasil e já está aproveitando os dias de sol. A atriz postou no Instagram, na tarde desta quarta-feira, uma foto em que aparece mostrando o bumbum à beira da piscina, em Salvador, na Bahia. "Bom dia, Salvador, meu amô", brincou na legenda da imagem.

fotogaleria

A atriz e o marido, Bruno Gagliasso, estão de volta ao Brasil após uma temporada morando na Europa. Bruno estava na Espanha gravando para a Netflix. Giovanna se mudou com as crianças para Portugal para ficar mais perto do marido. Em setembro, eles também fizeram uma viagem para a França.