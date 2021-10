Gilmar Mendes rejeita pedido de liberdade de DJ Ivis - Reprodução

Publicado 22/10/2021 19:44 | Atualizado 23/10/2021 09:22

Rio - Preso há pouco mais de três meses, DJ Ivis pode ser solto a qualquer momento. A Justiça do Ceará concedeu liberdade, nesta sexta-feira (22/10), para ele. A informação é do colunista Leo Dias, do site Metrópoles. Com a decisão, o produtor poderá responder em liberdade aos processos. Ele é investigado pelos crimes de lesão corporal, ameaça e violência doméstica.

Iverson de Souza Araújo, conhecido artisticamente como DJ Ivis, foi preso no dia 14 de julho, depois que vídeos de agressões contra a ex-mulher, Pamella Holanda, foram divulgados através redes sociais.