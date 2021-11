Ronaldinho Gaúcho e Salgadinho - Reprodução

Publicado 22/11/2021 17:23 | Atualizado 22/11/2021 17:33

Rio - O cantor Salgadinho está voltando aos palcos após o período de pandemia e já anuncia suas novidades novidades para o final do ano. Ao lado de Péricles, o sambista lança o single 'Pra Rotina Voltar (Guerra pra Cura)'. A canção faz parte do projeto Casa do Salgado #3 Vol. 2 e conta com as participações especiais de Originais do Samba e da cantora Karinah e chega aos apps de música e YouTube no dia 26 de novembro.