Luísa Sonza escolhe look ousado para o ano novo - Reprodução/Instagram

Publicado 01/01/2022 11:20 | Atualizado 01/01/2022 11:32

Rio - A cantora Luísa Sonza, de 23 anos, empolgou os seguidores com o look escolhido para a virada do ano. Bem à vontade, a artista escolheu um biquíni fio-dental de crochê para celebrar a chegada de 2022.

fotogaleria A cantora fez uma festa de ano novo em sua mansão que contou com a presença de amigos famosos, como a influenciadora Pequela Lô e a mãe dela, Rosemary da Silva Batista.

Luísa Sonza teve muito o que celebrar nessa virada de ano. O álbum Doce 22, lançado em julho de 2021, teve a maior estreia semanal na história do Spotify Brasil, com destaque para os singles "Modo Turbo", "Penhasco" e "Melhor Sozinha", que ganhou uma versão com a cantora Marília Mendonça.