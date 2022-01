Safadão cancela shows após equipe contrair Covid-19 - Reprodução

Publicado 01/01/2022 13:25

Rio - A equipe de Wesley Safadão divulgou neste sábado (1°) um comunicado informando o cancelamento dos shows que o cantor faria nos dias 1° e 2 de janeiro, nas cidades de Itajaí, Jurerê e Guarapari. As apresentações foram canceladas após integrantes da banda testarem positivo para Covid-19.

Na noite de Réveillon, Wesley Safadão se apresentou em um resort de luxo no Ceará, no mesmo local onde ocorreu a Farofa da Gkay. O evento contou com a presença de cerca de cinco mil pessoas. O cantor deve anunciar o retorno da agenda de shows após os integrantes da banda seguirem os protocolos médicos necessários.