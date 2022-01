Viih Tube não pegou ninguém no primeiro dia do ano - Reprodução do Instagram

Publicado 02/01/2022 08:40

Rio - O primeiro dia do ano já passou e Viih Tube ficou no zero a zero. A ex-BBB de 21 anos usou os Stories, do Instagram, para contar que não ficou com ninguém no dia 1º de janeiro. "Primeiro dia do ano e não peguei ninguém. Acho que já posso namorar de novo", escreveu.

Viih Tube vive uma espécie de romance com o ex-Fazenda Lipe Ribeiro desde o evento "Farofa da Gkay". Os dois não querem rotular o que está rolando entre eles. "Sem rótulos", disse Lipe em entrevista recente. "Não estou gostando de ninguém no momento. Mas é legal ter tipo um ficante, que a gente se dá bem e curte junto, sem se apegar, sem namorar e sem cobrar nada um do outro. Isso é novo pra mim, mas estou achando legal! Deu pra entender ou ficou estranho?", disse Viih Tube.