Luiza faz primeira postagem após morte de Maurílio: ’Te amo tanto’ - Reprodução Internet

Luiza faz primeira postagem após morte de Maurílio: ’Te amo tanto’Reprodução Internet

Publicado 02/01/2022 11:01

Rio - A cantora Luiza fez a primeira postagem nas redes sociais após a morte de seu parceiro na carreira musical, Maurílio. A artista postou uma homenagem para sua ex-dupla nos Stories, do Instagram. "Eu te amo tanto", escreveu Luiza na legenda da imagem. Ela usou a música "Coisas de quem ama", da dupla Jorge e Mateus, para a homenagem. "Lembra que fui eu. Não esquece que fui eu. Que te amou demais. Desde o dia em que te conheceu", diz um trecho da canção.

fotogaleria

O cantor Maurílio morreu aos 28 anos, no dia 29 de dezembro, devido a um quadro de choque séptico. Maurílio foi internado cerca de 15 dias antes de sua morte após passar mal na gravação de um DVD, em Goiânia. Na ocasião, ele chegou a sofrer três paradas cardíacas e foi diagnosticado com tromboembolismo pulmonar. O corpo do cantor foi velado e enterrado em sua cidade natal, Imperatriz, no Maranhão.