Médica refletiu sobre os acontecimentos em sua vida Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2022 11:43

Rio - Marcela Mc Gowan escreveu uma reflexão após a morte de Maurílio, em decorrência do agravamento no quadro de tromboembolia pulmonar. No Instagram, a ex-BBB publicou uma foto na praia e falou sobre o que viveu em 2021, como o relacionamento com Luiza e as dificuldades que enfrentou.

Apesar das dificuldades, Marcela comemorou o bom desempenho profissional e a publicação de seu primeiro livro. "Profissionalmente foi um ano de colheita, de muito trabalho, muito crescimento e realização. Entre tantas coisas, eu escrevi e publiquei meu primeiro livro. E pude ver mensagens que considero essenciais se espalhando por aí", disse. "Encarei um desafio pessoal, me entregar ao amor, e, nos últimos 12 meses, dividi minha vida com a mulher mais foda desse mundo, nos apaixonamos, curtimos, viajamos, demos muitas risadas, crescemos e construímos, mas também recebemos golpes muito doloridos da vida. Nosso chão foi tirado mais de uma vez. Dores, lágrimas e muitos questionamentos viraram uma rotina, muitos porquês jamais serão respondidos, mas deixaram uma lição, a importância do amor, da gratidão, de que nossos sonhos devem ser vividos", escreveu.Apesar das dificuldades, Marcela comemorou o bom desempenho profissional e a publicação de seu primeiro livro. "Profissionalmente foi um ano de colheita, de muito trabalho, muito crescimento e realização. Entre tantas coisas, eu escrevi e publiquei meu primeiro livro. E pude ver mensagens que considero essenciais se espalhando por aí", disse.

"Eu entro em 2022 um pouco hesitante, com consciência da minha pequenez diante do mundo e dos planos de Deus, incerta do que me espera, mas com a certeza de que quero seguir protagonizando minha própria vida e me entregando intensamente a cada momento", finalizou.