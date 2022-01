Bruna Griphao posa com vestido transparente e recebe elogios de João Zoli - Reprodução Internet

Bruna Griphao posa com vestido transparente e recebe elogios de João ZoliReprodução Internet

Publicado 02/01/2022 11:59

Rio - A atriz Bruna Griphao, de 22 anos, postou no Instagram algumas fotos do look que usou na Virada do Ano e recebeu elogios de seu affair, o cantor e ex-participante de "A Fazenda" João Zoli, de 29. Nas imagens, Bruna aparece com um vestido prateado e transparente.

fotogaleria

"Vem 2022", escreveu Bruna na legenda das fotos. "Maravilhosa. Saudades", escreveu João, que ainda comentou um emoji de coração. O affair entre Bruna e João veio à tona depois que um paparazzo flagrou os dois em clima de romance na praia, no dia 19 de dezembro. Depois disso, o cantor postou um vídeo em que aparece dançando agarradinho com a atriz.

João Zoli não assume nenhum relacionamento desde o fim de seu noivado com a também ex-participante de "A Fazenda" Gabi Prado, em 2019. Já Bruna Griphao terminou, em novembro deste ano, um namoro com o estudante de Medicina Henrique Flora.