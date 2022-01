Modelo falou sobre melasma no rosto - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2022 13:07

Rio - Andressa Urach usou as redes sociais no sábado (1°) para compartilhar com os seguidores que adquiriu melasma no rosto durante a gestação. A influenciadora espera León, o primeiro filho com o marido, Thiago Lopes.

fotogaleria Enquanto curtia um dia na praia, a modelo falou sobre o problema. "Dizem que melasma na gravidez nunca mais sai. Só muita base depois para cobrir", lamentou.

Recentemente, Andressa Urach comentou sobre as dificuldades da gestação e a romantização do período. "Não tenho tanto enjoo como antes, mas agora começou a fase da azia. Sinto falta de ar, inchaço nas pernas, dor no quadril, parece que não tem mais espaço dentro de mim, que como e logo fico cheia, muito sono, cansaço."

"A única parte boa é que já estou sentindo o León chutar, e ele chuta muito, de manhã, tarde e noite! As pessoas romantizam a gravidez. Mas a única parte boa é o neném, porque o processo, meu Deus... Nossos hormônios ficam a mil. Tadinho do meu marido", disse na época.