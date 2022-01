Caio Ribeiro recordou luta contra o câncer - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2022 14:02

Rio - Caio Ribeiro usou a chegada do ano novo para relembrar a batalha contra o câncer em 2021. Em publicação nas redes sociais, o comentarista agradeceu o apoio da família e dos amigos durante o tratamento do linfoma no pescoço em estágio inicial.

fotogaleria "Esse post é sobre acreditar. É sobre pegar covid, descobrir um câncer, fazer a quimioterapia, depois radioterapia e continuar forte. É sobre enfrentar. Mesmo quando a notícia te machuca, quando você perde um pouco do chão, quando durante o tratamento vêm as dores, os enjoos, a queda de imunidade, quando você olha pro lado e não tem outra alternativa a não ser dar o próximo passo… com coragem", recordou.

Caio Ribeiro homenageou os familiares e amigos que estiveram ao seu lado em sua luta. "É sobre família. Ter uma esposa guerreira, que assume todas as funções da casa, das crianças e ainda consegue apoiar o marido na hora que ele mais precisa. Ter um filho e uma filha que são o combustível pra cura. A gente ainda tem muita coisa pra passar juntos. Muita! E olhar pra eles a cada dia era respirar, encher o coração de amor e seguir em frente. Ter uma mãe, um pai e uma irmã que sempre te apoiaram e que nunca duvidaram do sucesso, em momento algum."

"É sobre amigos. Daqueles que você sabe que pode contar sempre, em todas as horas… eles nunca nos deixam sozinhos… É sobre ter fé. Porque independentemente de qual seja a sua, tem alguém olhando por nós. Graças a Deus! É sobre escolhas. E eu escolhi acreditar, enfrentar, me apoiar nos meus amigos, na minha família, em Deus e passar por tudo isso da maneira mais serena possível, por mais complicado que fosse", concluiu.